Судитимуть волинянина, який спалив чужий будинок

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 33-річним жителем села Боровичі Луцького району умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст.194 КК України).

За даними слідства, одразу після опівночі 01 жовтня 2022 року чоловік вилив із каністри на дерев’яну підлогу будинку, в якому тимчасово проживав зі співмешканкою, бензин, підпалив та утік.

Помешкання повністю знищене.

Подальшу долю волинянина, який не заперечує своєї винуватості у вчиненні цього злочину, вирішить суд.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 194 КК України за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Пресслужба обласної прокуратури