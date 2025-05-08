Судитимуть юнаків, які побили трьох жителів Городні на Чернігівщині

Прокурорами Чернігівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох юнаків за фактами заподіяння умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, за попередньою змовою групою осіб, хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 6 березня 2025 року у вечірній час 19-річний юнак та троє неповнолітніх здійснили декілька нападів на мешканців міста Городня.

Використовуючи малозначний привід, підозрювані вступили у словесний конфлікт з чоловіком та, у присутності своїх товаришів, завдали йому тілесних ушкоджень, після чого вигукували образливі та нецензурні слова на адресу потерпілого.

Того ж вечора юнаки в ході суперечки з іншим місцевим жителем, повалили його на землю й почали бити ногами та руками, завдавши тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Пізніше, отримавши зауваження з метою припинення хуліганських дій, вони побігли за чоловіком до його будинку, погрожували йому фізичною розправою, стукали кулаками та ногами по паркану, яким огороджене господарство.

Крім цього, старший юнак підозрюється у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження 51-річному чоловіку через раптово виниклі неприязні відносини (ч. 2 ст. 125 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури