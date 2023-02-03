Правоохоронці оголосили про підозру російському блогеру-пропагандисту

У своїх медіа-матеріалах фігурант виправдовує збройну агресію російської федерації проти України, поширює фейки, дезінформацію та російську пропаганду. За українським законодавством зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та працівниками Офісу Генерального прокурора України. Кіберполіцейські опрацьовували інтернет-джерела для збору доказової бази протиправної діяльності чоловіка.

Російський відеоблогер для проєкту «WarGonzo» на YouTube та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали. Зокрема, у них він виправдовує збройну агресію рф проти України, окупацію територій нашої держави, поширює фейки та дезінформацію.

Загальна аудиторія пропагандистського проєкту на різних вебресурсах становить близько 3 мільйонів користувачів, а кількість переглядів матеріалів – більш як 500 мільйонів.

Встановлено, що підозрюваний також є куратором пропагандистського проєкту на YouTube «Вольный город Одесса», діяльність якого спрямована на повалення конституційного ладу в Україні.

Крім цього, фігурант неодноразово в’їжджав на тимчасово окуповані території України з порушенням правил перетину державного кордону. Пропагандист проводив «робочі зустрічі» та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік «лднр», Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна, а також інших представників самопроголошеної влади.

Національна поліція України