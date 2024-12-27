Судитимуть жительку Київщини, яка зарізала свого колишнього чоловіка

За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жінки, яка умисно позбавила життя свого колишнього чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, між підозрюваною, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння та її колишнім чоловіком, у будинку за місцем їх спільного проживання виник конфлікт під час якого жінка завдала чоловіку численні силові удари в область голови, верхніх та нижніх кінцівок. Надалі, за допомогою кухонного ножа умисно та цілеспрямовано нанесла чотири удари в грудну клітину від яких чоловік помер на місці події.

Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура