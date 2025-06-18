Судитимуть жителя Одещини, який позбавив життя знайомого через чарку алкоголю

Матеріали відносно фігуранта скеровані до суду. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: наприкінці серпня минулого року 43-річного жителя Маразліївської громади сусіди виявили в непритомному стані біля його домоволодіння. Чоловіку викликали «швидку», але по дорозі в лікарню він помер.

За висновком судово-медичної експертизи, призначеної слідчими в рамках розпочатого кримінального провадження, причиною смерті потерпілого став набряк головного мозку, спричинений численними травмами та переломами кісток черепа.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що тілесні ушкодження чоловіку спричинив 51-річний односелець. Під час вживання алкогольних напоїв у приватному домоволодінні потерпілого між чоловіками виник конфлікт через останню чарку оковитої. Гість побив господаря руками, ногами та каменем по голові, після чого виволочив непритомного чоловіка з двору і залишив на лавці біля хвіртки, а сам пішов додому.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку. Суд в подальшому задовольнив клопотання правоохоронців та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Зібравши достатньо доказів, у тому числі висновки судових експертиз, слідчі висунули фігуранту обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 15-ти років. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Підтримуватиме обвинувачення в суді Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини