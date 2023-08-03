Судитимуть жителя Шепетівщини, який у стані сп’яніння вбив власну матір

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагедія трапилась 5 червня цього року у селі Судилків. Місцевий житель, перебуваючи вдома напідпитку, розпочав сварку з матір’ю.

Під час суперечки син бив пенсіонерку кулаками по обличчю та голові. Коли жінка впала на підлогу – ще декілька разів вдарив ногою в скроню та наніс не менше 40 ударів по тулубу.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Після вбивства матері чоловік втік. Та вже незабаром поліцейські розшукали його та затримали.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури