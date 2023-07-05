У розбещенні малолітніх та примушенні до створення дитячого порно на Житомирщині підозрюють росіянина

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури громадянину російської федерації повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої, пропозиції зустрічі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, з метою вчинення стосовно неї розпусних дій та примушенні малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії та її розповсюдженні (ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1, ч. 4 ст. 301-1 КК України).

Слідство встановило, що тяжкий та особливо тяжкий злочини протягом квітня-жовтня минулого року скоїв 27-річний росіянин, житель москви.

Використовуючи анонімні акаунти, познайомився із малолітньою жителькою Житомирщини у соцмережі Інстаграм. Видаючи себе за дівчину, ввійшов в довіру та спілкуючись на загальні теми, попросив малолітню сфотографуватися оголеною і надіслати йому фото.

У подальшому, шантажуючи розповсюдити її фото, примусив виходити з ним на відеозв’язок в оголеному вигляді, таким способом задовольняючи свою статеву пристрасть. Коли ж потерпіла відмовилася від спілкування, росіянин пригрозив їй, у тому числі й фізичною розправою.

Такі ж дії підозрюваний вчинив і стосовно ще однієї малолітньої жительки Житомирщини.

Злочин викрито завдяки спільним злагодженим діям Житомирської обласної прокуратури, УСБУ в області та слідчого управління ГУНП в області, яке розслідує кримінальне провадження. Оперативний супровід – відділу протидії кіберзлочинам в області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури