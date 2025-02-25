Судитимуть зловмисника, який під час вигулу собак вистрілив киянину в обличчя

За хуліганство із застосуванням зброї обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, конфлікт із стріляниною відбувся на початку цього року в одному із дворів Голосіївського району у той час, коли двоє місцевих мешканців вигулювали домашніх улюбленців.

Через сутичку між тваринами, один з чоловіків вистрелив в обличчя іншому зі зброї травматичної дії, після чого втік з місця події. Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи та був госпіталізований до лікарні.

Працівники кримінальної поліції територіального підрозділу оперативно затримали 53-річного підозрюваного та вилучили в нього знаряддя вчинення злочину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювалось Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва