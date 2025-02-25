Судитимуть зловмисника, який під час вигулу собак вистрілив киянину в обличчя

Published

За хуліганство із застосуванням зброї обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, конфлікт із стріляниною відбувся на початку цього року в одному із дворів Голосіївського району у той час, коли двоє місцевих мешканців вигулювали домашніх улюбленців.

Через сутичку між тваринами, один з чоловіків вистрелив в обличчя іншому зі зброї травматичної дії, після чого втік з місця події. Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи та був госпіталізований до лікарні.

Працівники кримінальної поліції територіального підрозділу оперативно затримали 53-річного підозрюваного та вилучили в нього знаряддя вчинення злочину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювалось Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Tags:

You may also like...