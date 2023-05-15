На Закарпатті начальника водгоспу виправдали від корупції

Начальника Виноградівського міжрайонного управління водного господарства Закарпатської області суд визнав невинуватим у шахрайстві і зловживанні вплвивом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 квітня.

У 2019 році підприємець заявив у поліцію, що у нього вимагають 3 000 доларів США за дозвіл на розчистку русла річки з забором піщано-гравійної суміші. За винагороду посадовець нібито обіцяв добитися погодження в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса, управлінні Державного агентства рибного господарства у Закарпатській області і Департаменті екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА.

За матеріалами справи, чоловік спочатку приніс 26 тисяч гривень для сплати офіційних платежів, з яких 1700 гривень чиновник нібито шахрайськи привласнив. Ще через місяць чоловік 400 доларів і ще 2800 доларів імітаційними купюрами, які мали бути неправомірною вигодою.

Під час обшуку пакет із грошима знайшли під вазою з квіткою, що стояла на сейф.

Обвинувачений заперечував будь-які злочинні дії зі свого боку. Розповів, що підприємцю назвав тільки орієнтовні суми офіційних платежів — близько 70 тисяч гривень, що було еквівалентно 3 тисяч доларів США. Підприємець нібито запитував, скільки необхідно заплатити йому особисто, але він відповів, що нічого. Тільки попросив допомогти відшукати бувший у користуванні причіп до тягача.

Залишки маркувального порошку «светлячок-м» виявили лише на запʼясті однієї руки і більше ніде. Це стало одиним із аргументів для виправдання, оскільки запʼястям фізично взяти нічого не можна, тому суд вважає, що обвинувачений гроші не отримував.

З відеозапису видно, що після затримання прокурор одразу почав відбирати у підозрюваного показання. При цьому не розʼяснювалося право не свідчити проти себе, право на адвоката. Здобуті у результаті таких слідчих дій докази визнано недопустимими.

Суд не побачив достатніх доказів того, що обвинувачений заволодів 1700 грн шляхом обману і що такі кошти йому були надані. Також не доведено, що він обіцяв за 3000 доларів вплинути на інших посадовців.

Більшість доказів суд визнав недопустимими через порушення правил підслідності і ознаки провокації.

Підслідність справи було визначено за поліцією. Але прокурори займалися не процесуальним керівництвом, а майже три місяці самостійно проводили досудове розслідування, у тому числі негласні слідчі (розшукові) дії, результати яких покладено в основу обвинувачення.

У діях заявника та правоохоронців суд побачив можливу провокацію підкупу.

Підприємець, як зʼясувалося, не планував насправді займатись розчисткою гирла річки, не мав у власності чи оренді будь-якої техніки для таких робіт. Він плутався у показаннях, не зміг назвати компаньйона, з яким планував працювати, відмовився назвати його прізвище та номер телефону, хоча нібито знає його багато років. Сам підприємець нічого більше не робив для погодження проекту, наступні 3 роки нікуди не звертався, нічого не оскаржував.

За більш тяжким звинуваченням у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ) посадовцю загрожувало від 2 до 5 років позбавлення волі.