Жінка, яка погодилась на керівну посаду в поліції окупованої Нової Каховки, отримала підозру

Національна поліція повідомила про підозру в колабораціонізмі Наталії Мармій, 1994 р.н., із смт Козацьке Херсонської області.

Про це свідчить текст підозри на сайті Офісу генпрокурора.

За версією слідства, після захоплення військами рф Нової Каховки її жителька погодилась працювати в відділку поліції, створеному окупантами. А саме добровільно обійняла посаду «заступника начальника слідчого відділення Новокаховського відділу поліції».

У відкритих джерелах не вдалося знайти підтвердження, що Мармій раніше працювала в правоохоронних органах. Натомість жінка зареєстрована як ФОП із видом діяльності — роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах. // Судовий репортер