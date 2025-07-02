За викрадення мігрантів та вимагання викупу в Польщі затримали українців
За даними слідства, підозрювані вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи вбити викрадених людей або продати їхні органи
Польські правоохоронці затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у викраденнях мігрантів з метою викупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.
За версією слідства, викрадачі застосували зброю, відібрали у потерпілих гроші та телефони, а потім перевезли їх у багажнику автомобіля до міста Любін. Родинам потерпілих надіслали вимоги про викуп. Постраждалим вдалося втекти, їх помітили місцеві жителі, які звернулися до прикордонників. Після цього частина банди втекла до Латвії, де викрала трьох громадян Малі. Зловмисники зв’язали чоловіків, одного з них жорстоко побили, прив’язали до дерева та знімали катування на відео, яке надіслали родині з вимогою викупу.
Усім затриманим оголошено підозри у створенні організованої злочинної групи, викраденнях із вимаганням викупу та незаконному перетині кордону. Трьох із них взяли під тимчасовий арешт. За інформацією слідства, деякі учасники банди досі перебувають на волі.Tweet