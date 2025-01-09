Сумчанин, використавши телефон знайомого, оформив кредити та заволодів коштами

Слідчі Сумського РУП під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 37-річного мешканця обласного центру, який використавши чужий телефон, оформив низку кредитів.

Слідством встановлено, що обвинуваченому знайомий передав мобільний телефон, щоб той заклав вказаний гаджет у ломбард. Перед тим, як виконати прохання, чоловік виявив, що в телефоні встановлено декілька банківських додатків, відтак вирішив скористатись ними. Спочатку він перерахував собі 7 тис. 100 грн, які були на рахунку, а потім, видаючи себе за власника телефону, отримав 27 тис. 900 грн кредитних коштів.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 та ч. 2 ст. 182 (незаконне зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно), ч. 1 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене повторно) ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області