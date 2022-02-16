Інженера техннагляду судитимуть за пособництво у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції КП

Вишгородська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством Вишгородської районної ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання робіт з реконструкції приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства. Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договору, складала майже 7,5 млн грн.

Інженер технічного нагляду підписав документи знаючи, що до них внесені недостовірні відомості щодо фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт та їх вартості. На підставі цих документів на рахунок підрядної організації перераховано бюджетні кошти. Згідно з висновками судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт на об’єкті становить понад 320 тис грн. Таким чином спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Вишгород.

Досудове розслідування здійснювалося Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура