Інженера техннагляду судитимуть за пособництво у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції КП

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Вишгородська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством Вишгородської районної ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання робіт з реконструкції приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства. Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договору, складала майже 7,5 млн грн.

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Інженер технічного нагляду підписав документи знаючи, що до них внесені недостовірні відомості щодо фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт та їх вартості. На підставі цих документів на рахунок підрядної організації перераховано бюджетні кошти. Згідно з висновками судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт на об’єкті становить понад 320 тис грн. Таким чином спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Вишгород.

Досудове розслідування здійснювалося Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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