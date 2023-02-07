У Києві судитимуть посадовця, який завдав ₴2,5 мільйони збитку міському бюджету Чернігова

Правопорушник, зловживаючи владою, незаконно уклав додаткові угоди з приватною установою на закупівлю пального. У результаті комунальне підприємство переплатило понад 1,6 мільйонів гривень та недоотримало майже 58 000 літрів пального. Наразі слідчі завершили досудове слідство та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до шести років в’язниці.

На початку серпня минулого року слідчим відділом Дніпровського управління поліції міста Києва за інформацією Служби безпеки України в Чернігівській області було розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку посадових осіб Чернігівського комунального підприємства. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва та оперативного супроводження СБУ правоохоронці викрили в протиправній діяльності начальника комунального підприємства – депутата Чернігівської міської ради.

Відповідно до публічних закупівель вказане підприємство мало придбати 780 000 літрів пального на суму 18,5 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав додаткові договори з приватним підприємством-постачальником із порушенням чинного законодавства. Відповідно до цих угод вартість кожного виду пального була підвищена, а обсяги закупівлі навпаки зменшені.

Таким чином, у результаті протиправних дій 47-річного уродженця Дніпропетровщини комунальне підприємство сплатило додаткові 1,6 мільйонів гривень та недоотримало майже 58 000 літрів пального. Згідно висновку судово-економічної експертизи зловмисник наніс міському бюджету матеріальної шкоди на суму 2,5 мільйони гривень.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне посадовцю загрожує до шести років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації поліції Києва