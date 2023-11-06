СБУ затримала російського агента, який готував повітряні удари по об’єктах Укрзалізниці на Вінниччині

Служба безпеки викрила агента фсб, який займався підготовкою серії повітряних атак рф на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.

Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Одержані розвіддані він мав передати своєму «куратору» з фсб через анонімну поштову скриньку. «Звіт» передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями.

За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку.

Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що фсб «евакуює» його на територію рф.

Втім, співробітники СБУ завадили реалізації планів агресора і затримали його поплічника на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.

За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року.

У «поле зору» фсб він потрапив через поширення на сторінці в «Однокласниках» своїх прокремлівських поглядів.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України