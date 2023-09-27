На Миколаївщині дільничного офіцера викрили на вимаганні хабара

За сприяння керівництва ГУНП в Миколаївській області та оперативного супроводу співробітників Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, слідчими слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументовано факт протиправних дій поліцейського.

21-річний дільничний офіцер одного з відділень поліції Вознесенського райуправління вимагав та отримав від потерпілого, який став жертвою шахрайських дій, неправомірну вигоду у розмірі 20 тисяч гривень за сприяння у внесені відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розшуку злочинця.

Нині правоохоронцю повідомили про підозру за ч . 2 ст. 369-2 КК України «Зловживання впливом, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди».

Найближчим часом йому буде обраний запобіжний захід.

Затриманому загрожує до п’яти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

За вказаним фактом керівництвом ГУНП ініційовано проведення службового розслідування. На час проведення якого, поліцейського буде відсторонено від виконання службових обов’язків.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області