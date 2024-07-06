Сумчанин викрав телефон та оформив кредит на його власника
Під час застілля, скориставшись неуважністю знайомого, зловмисник заволодів його гаджетом та привласнив грошові кошти. За такі дії крадію загрожує кримінальна відповідальність.
До поліції звернувся 40-річний мешканець обласного центру та повідомив про зникнення свого мобільного телефону. У ході оперативно-розшукових заходів, співробітники відділу кримінальної поліції Сумського районного управління встановили особу зловмисника.
Як з’ясували правоохоронці, під час спільного відпочинку, 26-річний сумчанин, скориставшись моментом, заволодів телефоном знайомого та, використовуючи його особисті дані, оформив кредит. Після чого здійснив несанкціонований вхід в мобільний банкінг потерпілого та переказував грошові кошти на власний рахунок.
На даний час слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.185, ч.2 ст.190 та ч.1 ст.361 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet