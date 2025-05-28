Сумчанину повідомили про підозру в розбещенні малолітньої

Зловмисник пропонував 13-річний дівчині вступити в сексуальні відносини. Окрім того, підозрюваний спонукав та використовував її задля виготовлення дитячої порнографії. За вчинене він понесе кримінальну відповідальність.

За даними слідства, 24-річний фігурант познайомився в одній із соціальних мереж із 13-річною дівчинкою. Попри те, що йому було відомо вік дитини, він неодноразово пропонував їй вступити з ним в сексуальні відносини, а також систематично спонукав та використовував її задля виготовлення дитячої порнографії. При цьому надсилав також дівчині відповідні фото.

Слідчі Сумського районного управління поліції у взаємодії з працівниками управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми, повідомили 24-річому молодику про підозру за фактом розбещення малолітньої, одержання доступу до відеофайлів дитячої порнографії та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 301-1 та ч. 2 ст. 301 КК України).

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Сумської області