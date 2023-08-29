Шахрайка з Київщини проведе за ґратами понад 2 роки

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури засуджено жительку Київщини, яка шахрайським шляхом заволоділа чужими коштами (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Прокурор у суді довів, що неодноразово судима 26-річна жителька Київської області шляхом обману персоналу закладів дозвілля міста Черкаси заволодівала грошовими коштами клієнтів, залишеними в якості авансу.

Жінка представлялася клієнткою закладу, яка залишила авансовий платіж для проведення заходу, та просила повернути гроші у зв’язку з непередбачуваними обставинами.

Таким чином, шахрайка заволоділа грошовими коштами потерпілих на суму 6 000 гривень.

Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді 2 років і 3 місяців позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури