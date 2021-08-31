Сутички у Дніпрі з побиттям журналістів – судитимуть трьох осіб

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра до суду направлено обвинувальний акт відносно трьох осіб за умисне заподіяння журналістам легких тілесних ушкоджень та перешкоджання їх законній професійній діяльності (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 345-1 та ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171 КК України).

За даними слідства, у липні 2021 року на проспекті Пушкіна у місті Дніпрі під час демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами між працівниками КП «Муніципальна варта» Дніпровської міськради та журналістами, які проводили відеозйомку цих робіт, виник конфлікт.

В ході сутичок троє працівників комунального підприємства висловлювались нецензурною лайкою на адресу журналістки та оператора з вимогою припинити зйомку. Після цього вони нанесли оператору не менше десяти ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження, та розбили відеокамеру.

Окрім того, прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно двох громадян за вчинення хуліганських дій під час сутичок між працівниками КП та журналістами (ч. 3 ст. 296 КК України).

Також триває розслідування у ще одному кримінальному провадженні щодо побиття іншого журналіста, який проводив відеозйомку на місці конфлікту (ч. 2 ст. 345-1 та ч. 1 ст. 171 КК України). Встановлюються всі обставини злочинів та причетні особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Дніпровським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора