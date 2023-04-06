Священнику, який вдарив хлопчика та його приятеля під час зібрання громади, повідомили про підозру
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Коростенської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, священнику місцевої церкви повідомлено про підозру у хуліганстві – грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України).
Слідство встановило, що до хуліганських дій священник вдався під час зібрання громади, яке проходило минулої неділі, 2 квітня, на території церкви Святої Покрови, що у смт Іршанськ.
Підозрюваний під час емоційного діалогу з прихожанами безпідставно застосував фізичну силу стосовно двох дітей, 12-ти та 15-ти років. Зокрема, одного штовхнув рукою у плече, завдавши неповнолітньому фізичного болю, іншого малолітнього потерпілого, який стояв з прапором України, вдарив кулаком у потилицю, заподіявши йому легких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, протиправна поведінка священника (відео з таким епізодом було активно поширено у мережі інтернет) викликала обурення громади та набуло значного резонансу у суспільстві.
Наступного дня, 3 квітня, Коростенська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом скоєння священником хуліганства.
Матеріали провадження передані до Коростенського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet