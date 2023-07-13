Силовики заблокували у Києві продажі торгових місць через Prozorro, – Білоцерковець
Силовики з Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) заблокували можливість проведення торгів на пересувну торгівлю в Києві через Prozorro.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради, голову фракції “УДАР Віталія Кличка” Дмитра Білоцерковця.
“Силовики ДСР заради заробітку зі схем Трубіцина заблокували Prozorro та фактично хочуть скасувати рекомендації НАБУ, які були повністю виконані. Вдумайтесь: з моменту викриття Трубіцина (лютий 2022-го) та до моменту оголошення торгів для пересувної торгівлі на майданчику Prozorro в червні цього року не було проведено жодних торгів по пересувній торгівлі. А одразу, як все запрацювало, буквально через кілька днів, реформа була заблокована Управлінням стратегічних розслідувань міста Києва. І це в час війни, коли джерел наповнення міського бюджету стало менше, а витрат більше”, – заявив Білоцерковець.
Депутат також розповів, що Трубіцин та його спільники в обхід електронних торгів визначали, хто саме буде мати право на пересувну торгівлю в Києві.
За його словами, вони створили комісію по комунальних підприємствах, яка мала визначати, кого допускати до торгів, а кого – ні.
Після розкриття схеми і затримання Трубіцина НАБУ надіслало міській владі Києва лист-рекомендацію, як припинити корупцію у сфері пересувної торгівлі, повідомив Білоцерковець. В ньому була переказана ініціатива міста від 2018 року: розподіляти місця через Prozorro.sale, допускати всіх бажаючих підприємців без будь-яких обмежень. Критерій розподілу лише один: оплата в бюджет, а не кишеню чииновників. Хто запропонує більшу суму, той і отримує право на установку об’єкта торгівлі.
“Мною був зареєстрований проєкт рішення Київради, відповідно до якого право на торгівлю в об’єктах пересувної та сезонної торгівлі має продаватись виключно через систему Prozorro. Після підтримки ініціатив профільні департамент та КП провели перші пробні торги. Результати красномовні: чотири лоти на лівому березі Києва продали за цінами: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тис грн та 751 тис грн. Не було жодної скарги на торги, отже, результат довів ефективність реформи”, – повідомив Білоцерковець.
Зараз представники Управління стратегічних розслідувань міста Києва при ДСР намагаються зупинити реформу, щоб і далі вимагати з підприємців хабарі за отримання місця для пересувної торгівлі в обхід торгів.
Депутат переконаний, що посібники Трубіцина, які намагаються продовжити його справу, приречені на поразку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради Владислав Трубіцин 9 лютого 2022 року був викритий детективами НАБУ на хабарі в розмірі 1,39 млн грн. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого він втік за кордон. Його оголошено в розшук.