Силовики заблокували у Києві продажі торгових місць через Prozorro, – Білоцерковець

Силовики з Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) заблокували можливість проведення торгів на пересувну торгівлю в Києві через Prozorro.

“Силовики ДСР заради заробітку зі схем Трубіцина заблокували Prozorro та фактично хочуть скасувати рекомендації НАБУ, які були повністю виконані. Вдумайтесь: з моменту викриття Трубіцина (лютий 2022-го) та до моменту оголошення торгів для пересувної торгівлі на майданчику Prozorro в червні цього року не було проведено жодних торгів по пересувній торгівлі. А одразу, як все запрацювало, буквально через кілька днів, реформа була заблокована Управлінням стратегічних розслідувань міста Києва. І це в час війни, коли джерел наповнення міського бюджету стало менше, а витрат більше”, – заявив Білоцерковець.

Депутат також розповів, що Трубіцин та його спільники в обхід електронних торгів визначали, хто саме буде мати право на пересувну торгівлю в Києві.

За його словами, вони створили комісію по комунальних підприємствах, яка мала визначати, кого допускати до торгів, а кого – ні.

Після розкриття схеми і затримання Трубіцина НАБУ надіслало міській владі Києва лист-рекомендацію, як припинити корупцію у сфері пересувної торгівлі, повідомив Білоцерковець. В ньому була переказана ініціатива міста від 2018 року: розподіляти місця через Prozorro.sale, допускати всіх бажаючих підприємців без будь-яких обмежень. Критерій розподілу лише один: оплата в бюджет, а не кишеню чииновників. Хто запропонує більшу суму, той і отримує право на установку об’єкта торгівлі.

“Мною був зареєстрований проєкт рішення Київради, відповідно до якого право на торгівлю в об’єктах пересувної та сезонної торгівлі має продаватись виключно через систему Prozorro. Після підтримки ініціатив профільні департамент та КП провели перші пробні торги. Результати красномовні: чотири лоти на лівому березі Києва продали за цінами: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тис грн та 751 тис грн. Не було жодної скарги на торги, отже, результат довів ефективність реформи”, – повідомив Білоцерковець.

Зараз представники Управління стратегічних розслідувань міста Києва при ДСР намагаються зупинити реформу, щоб і далі вимагати з підприємців хабарі за отримання місця для пересувної торгівлі в обхід торгів.

Депутат переконаний, що посібники Трубіцина, які намагаються продовжити його справу, приречені на поразку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради Владислав Трубіцин 9 лютого 2022 року був викритий детективами НАБУ на хабарі в розмірі 1,39 млн грн. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого він втік за кордон. Його оголошено в розшук.