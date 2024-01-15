Син скандального судді Аблова здався поліції — його заарештували за підозрою у вбивстві

Син судді ОАСК Євгена Аблова Іван, якого днями правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві, здався поліції. Сьогодні, 15 січня, в Київському районному суді міста Одеси Івану Аблову обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє журналістка «Слідство.Інфо» із зали судового засідання.

15 січня, в Київському районному суді міста Одеси Івану Аблову обрали запобіжний захід. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, скоєному в новорічну ніч. Суддя Юлія Федулеєва погодила клопотання прокурора. Івана Аблова відправили під варту до 3 березня 2024 року без права внесення застави.

За інформацією «Слідство.Інфо» від джерел, 27-річний Іван Аблов прийшов до відділу поліції. Він начебто не знав, що перебуває у розшуку.

Раніше Нацполіція офіційно оголосила у розшук сина судді ОАСК Євгенія Аблова. Згідно з даними правоохоронців, Іван Аблов святкував Новий рік разом з компанією у дачному котеджі на Одещині. За даними ЗМІ, під час святкування між сином скандального судді та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка. Аблов-молодший, йдеться у повідомленні, зарізав кухонним ножем чоловіка і втік з місця злочину.

Родичі вбитого наразі не дають коментарів.

Батько Івана Аблова — суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов — відомий, зокрема, через свої скандальні судові рішення. Так, у грудні 2013-го року він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, в 2017-му — визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. А у 2018-му поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

Аблов неодноразово потрапляв у поле зору «Слідства.Інфо». У 2019-му агенція зняла святкування дня народження судді Аблова, після чого він з колегами хотів отримати доступ до телефонних з’єднань журналістки, щоб зрозуміти, звідки вона дізналася про час та місце святкування.

«Слідство.Інфо» у документальному фільмі-розслідуванні у двох частинах про домовленості суддів Окружного адмінсуду Києва з високопоставленими політиками і правоохоронцями проаналізували записи на «плівках ОАСКу», де Аблов — один із основних фігурантів.

У квітні 2023 року стало відомо, що Аблов намагається піти у відставку, яка передбачала щомісячні стотисячні виплати від держави. Однак Вища рада правосуддя зупинила розгляд заяви судді.