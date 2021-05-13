Так называемому «министру культуры ДНР» сообщено о подозрении

Псевдочиновнику оккупационной администрации РФ заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сегодня, 13 мая, пишет пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года житель Донецка занимал должности от так называемого «первого заместителя» до «министра культуры ДНР».

«Подозреваемый обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии. Под его руководством, под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, через подконтрольные «министерству» учреждения злоумышленник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. // Остров