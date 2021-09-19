Тела пропавших в Волновахе девочки и мальчика нашли в старом сундуке

В Волновахе родители оставили детей одних дома, а когда вернулись, то обнаружили отсутствие 10-летней дочери и 7-летнего сына. Детей нашли без признаков жизни.

По факту возбуждено уголовное производство, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Вчера, 18 сентября, в 18:30 в полицию поступило сообщение от 41-летней жительницы села Никольское Волновахского района об исчезновении двух ее несовершеннолетних детей.

Заявительница пояснила, что около 4:30 они с мужем поехали работать, оставив детей одних, а когда вернулись, то дочери и сына дома не было. Дети ранее из дома не уходили. Семья состоит на учете в соцслужбе. Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по недопущению злоупотребления алкогольными напитками и надлежащему выполнению родительских обязанностей.

Для поисков детей было немедленно развернуто комплекс следственно-оперативных мероприятий. По тревоге было собрано личный состав Волновахского районного отдела полиции и отделения полиции № 2 (г. Угледар). Также на розыск пропавших были ориентированы кинологическую службу, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая служба. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация — п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).