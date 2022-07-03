Телефонний аферист обшахраював мешканця Збаража

Найчастішим способом шахрайств являється викрадення коштів з банківських карток. Громадяни потерпають від зловмисників, які через телефон або Інтернет, зловживаючи довірою, отримують доступ до банківських карток.

Від такого роду злочину потерпів й мешканець Збаража 1964 року народження. двоє До заявника зателефонував чоловік та представився працівником банку. Він попросив уточнити персональні дані, адже відбувся збій системи. Краянин без роздумів зробив те, що його попросив додзвонювач. Згодом він збагнув, що його ошукали, адже отримав сповіщення про списання з кредитного рахунку 10 000 гривень.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розповідають, щоб захиститися від зловмисників, досить не піддаватися паніці і не розголошувати свої дані. Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати:

— співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

— якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;

— дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області