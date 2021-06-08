Тело 8-летнего мальчика, пропавшего 2 июня в Покрове, нашли в канализационном коллекторе

На Днепропетровщине нашли тело 8-летнего мальчика, который пропал несколько дней назад.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сегодня, 8-го июня, в городе Покров полиция обнаружила тело 8-летнего мальчика, который пропал 2-го июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку и не вернулся.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. С того момента на розыск ребенка были ориентированы все службы полиции — ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские обследовали детские площадки города, вокзалы и рынки, а также заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.

К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).