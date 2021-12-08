Тернопільська поліція розшукує злочинця (фото)

Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області розшукує Шаповалова Олега Юрійовича, 1981 року народження, уродженця села Старе, Алчевського району, Луганської області.

Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області щодо розшукуваного проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Контактні телефони (0352) 27-92-57, оперативний черговий СБУ в Тернопільській області (0352) 52-45-42.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області