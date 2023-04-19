тернопільські поліцейські викрили чоловіка у заробітку на ухилянтах

Мешканця Тернопільщини працівники ДВБ та слідчі тернопільської поліції викрили на схемі незаконного «переправлення» військовозобов’язаних осіб через державний кордон. Фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

У Тернопільській області місцевий житель за 6500 доларів США пропонував ухилянтам виїхати до іншої держави під виглядом комерційного перевізника шляхом внесення фіктивних відомостей про особу до спеціалізованої бази даних. Також зловмисник надавав нелегалам довіреності на користування транспортними засобами, призначених для здійснення міжнародних перевезень.

За матеріалами оперативників УДВБ співробітники слідчого управління ГУНП у Тернопільській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Тернопільщини спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали чоловіка під час отримання грошових коштів. Предмет злочину вилучили.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України