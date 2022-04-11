Тернополянин повірив додзвонювачу та втратив 7000 гривень

Правоохоронці області продовжують документувати факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Громадяни довіряють додзвонювачам, повідомляють персональні дані та втрачають заощадження.

Від такого роду злочину потерпів тернополянин. Він розповів, що до нього зателефонував невідомий та представився співробітником фінансової установи. Він переконав краянина про збій банківської системи та попросив повідомити персональні дані. Заявник не задумуючись про наслідки зробив, все що його попросив псевдобанкір. За деякий час на його мобільний телефон надійшло сповіщення про списання 7000 гривень. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області