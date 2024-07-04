Тернополянка спокусилася на легкий заробіток і втратила понад 100 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського районного управління звернулася жителька обласного центру і повідомила, що стала жертвою невідомих осіб, які обіцяли їй легкий заробіток, проте обдурили.

Зі слів заявниці в телеграм каналі вона знайшла оголошення про додатковий заробіток. Єдина умова – перераховувати власні гроші на вказані «роботодавцем» банківські картки і взамін отримувати суми з відсотками. Перші спроби були вдалі, тож жінка, увійшовши в азарт, перекинула на чотири чужі карти понад 100 тисяч гривень. Заробітків не отримала, втратила усі вкладення.

За фактом шахрайства дізнавачі Тернопільського районного управління поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.

Працівники поліції застерігають громадян не вестися на сумнівні пропозиції про «легкий» прибуток у соціальних мережах. Надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням й не переходьте за сумнівними посиланнями. У жодному разі не вводьте реквізити банківських карток та не надсилайте кошти на підозрілі чи невідомі рахунки!

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області