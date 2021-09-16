У Виноградові поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві співмешканки

Слідчі поліції Виноградова розслідують умисне вбивство 49-річної жительки районного центру. За підозрою у вчиненні злочину затримано співмешканця вбитої, який раніше вже відбував покарання у місцях позбавлення волі

Вчора, 15 вересня, вранці жителька Виноградова повідомила поліцію, що виявила мертвою свою знайому. Прибувши за викликом працівники слідчо-оперативної групи виявили на тілі жінки явні сліди насильницької смерті.

У ході оперативних заходів поліцейські з’ясували, що напередодні потерпіла розпивала алкогольні напої зі своїм співмешканцем. Згодом між ними виникла сварка і 49-річний фігурант схопив свою співмешканку та задушив її.

За фактом умисного вбивства слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного у вбивстві поліцейські оперативно розшукали та затримали. Зараз його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що затриманий вже раніше відбував 12-річне покарання у місцях позбавлення волі за аналогічний злочин.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області