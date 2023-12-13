Тернополянин сяде на півроку за ґрати через неправдиві свідчення у суді

За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання за надання завідомо неправдивих свідчень – 6 місяців арешту тернополянину, свідку у кримінальному провадженні (ст. 384 КК України).

Прокурор довів у суді, що громадянин, будучи свідком у кримінальному провадженні про збут наркотиків та у встановленому законом порядку попереджений судом про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень, таки їх надав під час судового процесу. Чоловік заперечив свої попередні показання, зафіксовані під час досудового розслідування.

Відтак, за вироком суду, тернополянин проведе 6 місяців за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури