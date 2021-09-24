Тещі Шарія повідомили про підозру

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць «Партії Шарія».

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про тещу Анатолія Шарія — Аллу Бондаренко.

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія”. За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про “купівлю” даної політичної сили і про обрання її “очільників”.

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (“підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців”).

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії “Об’єднана Україна” у політичну партію “Партія Шарія”. Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань “політичної сили”, що дозволило “обрати потрібних керівників партії”.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про тещу Шарія — Аллу Бондаренко.

У СБУ нагадали, що Віктор Шарій, на якого зареєстровано “Партію Шарія”, заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної “політичної сили” і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у 500 доларів.

Наразі віршується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводилися Департаментом захисту національної державності, Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва.

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Служба безпеки України заявила, що оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію — за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Згодом Шарія оголосили у державний розшук.