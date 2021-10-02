На Рівненщині незаконний гральний заклад працював під вивіскою «секонд-хенду»

Поліцейські вилучили 10 системних блоків, три мобільні телефони та грошові кошти в сумі 3400 гривень.

Гральний заклад функціонував на вулиці Базарній у місті Здолбунів у підвальному приміщенні під вивіскою «секонд-хенд». Викрили його оперативники Рівненського районного відділу Служби безпеки України 29 вересня близько 17:15.

На момент приїзду слідчо-оперативної групи відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) у приміщення перебувало один відвідувач та адміністратор — 19-річний місцевий житель. Чоловік також запевнив правоохоронців, що про власника йому нічого невідомо, а заробітну плату він отримує через мережу Інтернет.

Поліцейські задокументували злочин та розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Відділ комунікації поліції Рівненської області