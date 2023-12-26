«Тітонько, я потрапив у біду…»: в Одесі викрили шахрайську схему псевдоплемінника-зека

Утриманцю одеської виправної колонії, який відбував покарання за грабіж, розбій та наркозлочин, вдалось ввести в оману жительку іншого міста та отримати від неї понад 74 тис. гривень. Крім не відбутої частини покарання строком 4,8 роки, зловмиснику загрожує ще додаткових 3 роки увʼязнення.

Викрили та задокументували протиправну діяльність чоловіка співробітники управлінь міграційної поліції, карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативники державної установи «Одеська виправна колонія №14».

Правоохоронці встановили, що чоловік рандомним способом скомбінував номер телефону жінки, а згодом дізнався імʼя абонентки в одному із месенджерів, зателефонував їй та представився племінником. Своїй «родичці» з Тернопільщини правопорушник сповістив, що потрапив у скрутне становище, та попросив грошей в борг. Нічого не запідозривши, схвильована бідою племінника жінка перерахувала на його банківську картку чотири тисячі гривень. Втім на цьому зловмисник не зупинився, навпаки, через пів години здійснив повторний дзвінок «тітці» та повідомив, що готовий повернути їй нещодавно позичені кошти. Аби пришвидшити послугу перерахунку грошей, псевдоплемінник попросив у жінки реквізити банківської картки, PIN-код та одноразовий пароль, який прийшов їй у смс-повідомленні. Отримавши повний доступ до банківських рахунків довірливої громадянки, правопорушник здійснив переказ коштів з її кредитної картки на основну. Ввівши потерпілу в оману, зловмисник зазначив, що випадково повернув їй в рази більшу суму, після чого вмовив перерахувати йому назад решту грошей на його рахунок.

Того ж дня тернопільчанка здійснила грошовий переказ на рахунок зловмисника в розмірі ще 70 тис. гривень, а згодом, зрозумівши, що він не той, за кого себе видає, звернулась по допомогу до поліції.

В ході обшуку за місцем перебування зловмисника правоохоронці вилучили в нього ряд речових доказів, що підтверджують протиправність його дій, зокрема, мобільні телефони та «чорнові» записи.

За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, утриманцю виправної колонії загрожує додаткове максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. За даними правоохоронців, жертвами шахрая могли стати десятки громадян. Нині поліцейські встановлюють решту потерпілих, яких ошукав чоловік, та його можливих співучасників.

Слідчі дії тривають.

Шановні громадяни! Памʼятайте, що іноді телефонний дзвінок від незнайомця, який представився вашим родичем, повідомляє про біду і терміново просить грошей, може обернутись для вас втратою власних збережень. Будьте більш обачними та не поспішайте виконувати чужі прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів. Обговоріть це з рідними, з’ясуйте повну інформацію щодо родича, який телефонував.

Якщо ви все ж таки стали жертвою аферистів, негайно звертайтесь до найближчого територіального підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Одеське районне управління поліції № 1