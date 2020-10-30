Топ ГФС-«борца» с экономическими преступлениями, задержали за вымогательство $200 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований 30 октября задержали «на горячем» руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части взятки в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

Сейчас следователи ГБР осуществляют неотложные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР. В Офисе Генпрокурора уточнили, что задержанный является исполняющим обязанности руководителя управления.

Чиновнику пока не сообщили о подозрении, но вероятно, его действия подпадают под статью 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды»), т.е. под экономическое преступление, с которыми задержанный должен бороться по своим служебным обязанностям.

На сайте ГФС Украины сообщается, что и.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям является Роман Неговелов.

Как сообщают «Наші гроші», в 2018 году представитель компании «Диавита» Сергей Христинченко обвинил бывшего начальника экономической контрразведки, экс-первого замглавы СБУ Сергея Семочко в вымогательстве 250 тысяч долларов за участие компании в тендере Минздрава. К Христинченко пришли два представителя СБУ – Николай Беззубенко и Роман Неговелов, которые ссылались на Семочко и требовали 250 тысяч долларов «отката» за участие в тендере по закупке расходных материалов для диализа.

Ранее родители Неговелова стали владельцами ряда объектов элитного недвижимого имущества. К примеру, отец Неговелова в течение полугодия оформил право собственности на четыре объекта недвижимости в ЖК «Новопечерские Липки». // Преступности.НЕТ