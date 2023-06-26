Топменеджера комерційного банку судитимуть за сприяння розтраті понад ₴56 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора Департаменту одного з комерційних банків за обвинуваченням у пособництві в заволодінні коштами фінансової установи у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.

Через невиконання останнім зобов’язань по кредитному договору банку завдано збитків на суму 56, 1 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура