Торговець кокаїном на оборудки їздив з маленькою донькою, а «товар» приховував у дитячому рюкзачку

У чоловіка вилучили майже 1,4 кг кокаїну, заготовленого для збуту. Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками СБУ встановили, що 40-річний житель Одеси розробив план збуту на території Одещини кокаїну оптовим покупцям та почав реалізовувати його.

Для блокування незаконного обігу наркотичних засобів правоохоронці провели ряд розшукових та слідчих дій і затримали фігуранта на одній із вулиць міста, куди він прибув на таксі із партією кокаїну. Для конспірації своїх намірів чоловік взяв із собою маленьку доньку, а «товар» поклав до її наплічника, попередньо запакувавши у поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих солодких паличок.

На місці у зловмисника вилучили майже 680 грамів наркотичних засобів. Їх походження поліцейські перевірили експрес-тестом, який показав вміст кокаїну. Ще майже 700 грамів аналогічних наркотичних засобів правоохоронці вилучили згодом з помешкання чоловіка під час обшуку.

«Речові докази скеровані на експертизу для встановлення остаточного їх походження та ваги. За наявності тих доказів, які вже зібрані, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 5,2 млн гривень. Канал постачання наркотичного засобу затриманому встановлюватимемо у ході слідства», – повідомила слідча СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Карина Федоряєва.

Відділ комунікації поліції Одещини