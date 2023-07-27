Торгували наркотиками у Хмельницькому СІЗО – сімом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 7 особам за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, четверо в’язнів ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» організували канал постачання до установи заборонених речовин. Для цього залучили ще трьох осіб, які перебували на свободі.

Вони пересилали наркотичні засоби через поштові відділення, приховуючи у різних предметах та продуктах харчування. Надалі збували їх серед арештованих.

Під час проведення 12 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили речовини та препарати, схожі на наркотичні, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та чорнові записи. Вилучене направили на експертне дослідження.

Наразі трьом учасникам протиправної діяльності, які перебувають на свободі, обрано запобіжні заходи –тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУНП в області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, Управління СБУ в області за сприяння працівників ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора