Трагедія на атракціоні через Дніпро – правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва триває розслідування причин обриву тросу на атракціоні «Канатна переправа через р. Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова», внаслідок чого загинула людина.

На другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який в перебував на атракціоні в момент обриву тросу. Його тіло буде направлено на експертизу.

На цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

Також звертаємося до свідків події та громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі.

Пресслужба Київської міської прокуратури