Тренер по шахматам изнасиловал 10-летнюю ученицу

Педагог надругался над девочкой по дороге на занятия

Инструктора по шахматам обвинили в изнасиловании 10-летней ученицы в Подмосковье. Девочка рассказала, что педагог надругался в автомобиле над ней по дороге на занятия. Мужчина уже дал признательные показания.

Как стало известно «МК», 22 марта в полицию обратилась 38-летняя жительница одного из городов Московской области Анна (имена изменены). Женщина просила привлечь к ответственности преподавателя по шахматам спортивного центра, где занимается ее 10-летняя дочь Яна. Анна проживает с дочерью и супругом. Девочка на протяжении нескольких лет посещает шахматную секцию в соседнем городе. Так совпало, что руководитель секции, 39-летний Михаил, проживает в одном подъезде с семьей Яны. Возить регулярно ребенка на занятия у родителей нет возможности, поэтому, когда сосед предложил свою помощь, те были несказанно рады. Михаила все знакомые знали только с положительной стороны: заботливый муж и отец (у мужчины двое маленьких детей), талантливый шахматист, чуткий педагог. Родители девочки даже подумать не могли, чем могут обернуться их совместные поездки.

21 марта преподаватель в очередной раз вызвался отвезти ученицу на урок. Вернулась она подавленной, но маме ничего не сказала. На следующий день, заметив, что состояние дочери не меняется, Анна решила поговорить с ней. Тут-то и вскрылась вся правда: Яна рассказала матери, что по дороге домой после занятий дядя Миша изнасиловал ее прямо в машине. Женщина была в шоке и тут же побежала в полицию.

Негодяя задержали. Он не стал отпираться и дал признательные показания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование».