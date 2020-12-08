На Одещині правоохоронці припинили діяльність потужної нарколабораторії

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні троє чоловіків.

Під час санкціонованих обшуків за місцем виготовлення наркотиків та мешкання фігурантів поліцейські вилучили амфетамін, прекурсори, лабораторне обладнання для його виготовлення, розчинники, ваги, пакувальний матеріал, «чорнові» записи, банківські картки, телефони та інше.

Крім того, понад два кілограми марихуани було вилучено у водія фігурантів. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Національна поліція України