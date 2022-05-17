Трьох членів банди засуджено за замах на життя керівника колонії
За публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури до 10 років позбавлення волі засуджено членів організованої злочинної групи за здійснення замаху на вбивство керівника установи покарань.
Подія мала місце у травні 2017 року на території обласного центру.
Судовим провадженням встановлено, що вказані особи входили до складу організованої злочинної групи, яку створив один із засуджених виправної колонії з метою ліквідації її керівника. Підставою для створення банди слугувало те, що засуджений мав неслужбові відносини з психологом установи, яка постійно скаржилась на свого керівника. За планом виконавець мав замінувати автомобіль потерпілого шляхом розтяжки, проте чоловік подав до поліції відмову від посягання на життя. Тож, з метою підтвердження злочинної діяльності правоохоронцями була проведена імітація вибуху авто з пораненням керівника.
У ході судових слухань прокурором вину обвинувачених осіб доведено у повному обсязі, їх визнано винними в інкримінованих злочинах — за ч. 3 ст. 348 та ч.1 ст. 263 КК України. Двох членів злочинної групи засуджено до 10 років позбавлення волі, третьому фігуранту призначено покарання у виді 3,5 років ув’язнення.
Вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.
Кіровоградська обласна прокуратура
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