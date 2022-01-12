Трьох харків’ян підозрюють у систематичних гаражних крадіжках

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом крадіжки, поєднаного з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що троє харків’ян протягом 2021 року систематично викрадали майно з гаражних кооперативів м. Харкова.

Здобиччю крадіїв були автозапчастини, електросамокат, номерний знак для автомобіля, побутова техніка тощо.

10 січня 2022 року чоловіки підійшли із задньої частини приміщення одного з гаражних боксів, пошкодили цегляну стіну гаража, внаслідок якого утворився отвір, через який вони викрали майно.



Наступного дня, під час чергової крадіжки, в одному з харківських гаражних кооперативів, чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури