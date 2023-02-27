Трьох мукачівських наркоторговців затримано під час передачі наркотовару

Слідчі Мукачівського районного управління поліції, у співпраці зі спіробітниками Управління по боротьбі з наркозлочинністю, провели ряд оперативних заходів в результаті яких цими вихідними їм вдалося припинити незаконну діяльність групи наркоторговців.

Правоохоронці встановили, що троє вже раніше судимих за наркозлочини фігурантів налагодили схему зі збуту наркозалежним особам особливо небезпечних наркотичних засобів, таких як синтетичний наркотик «PVP» (його ще називають «сіль») та екстракційний опій.

Оперативники встановили місце та час, коли кожен з торговців матиме зустріч з черговим клієнтом та, за силової підтримки бійців РПОП, затримали зловмисників одразу після передачі наркотовару та отримання взамін грошових коштів. Практично всі такі зустрічі фігуранти проводили у себе вдома.

Трьох підозрюваних у продажі наркотиків поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їхні дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За санкцією цією статті кожному з них загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативні заходи у справі тривають. Встановлюються їхні можливі спільники та канали постачання їм наркотичних засобів для подальшого продажу.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Поліція Закарпатської області