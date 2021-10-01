Трьох спецпризначенців поліції судитимуть за вимагання хабарів від наркозалежних

Луганською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох поліцейських батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, співробітники батальйону, які несли службу у районі проведення операції ООС на Луганщині, організували схему вимагання хабарів від наркозалежних місцевих мешканців. До протиправної діяльності поліцейські залучили спільника, який на їхню вимогу створював підстави для затримання громадян з наркотиками. Правоохоронці погрожували наркозалежним кримінальною відповідальністю та вимагали «грошову винагороду» для її уникнення.

На початку травня 2021 року після одержання від наркозалежного 15 тис. грн правоохоронців затримали у порядку ст. 208 КПК України на в’їзді до Лисичанська.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Правоохоронцям загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури