Трьох жителів Рівненщини підозрюють у підробці документів і шахрайському заволодінні грошима банків

Фігуранти підробили паспорт громадянина України та фінансову документацію для незаконного отримання кредитів. Таким чином вони нанесли понад мільйон гривень збитків семи банківським установам. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Рівненщини спільно зі слідчим відділом поліції області викрили трьох громадян у вчиненні кримінальних правопорушень.

Кіберполіція встановила, що фігуранти підробили паспорт громадянки України, яка померла, та фінансові документи господарської діяльності. Завдяки цим документам вони оформили рахунки у банках та отримали кредити. У подальшому зловмисники обготівкували гроші у банкоматах міста.

Таким чином вони нанесли банківським установам понад мільйон гривень збитків.

Також встановлено, що у банківських системах вказані документи не були завірені належним чином. Наразі правоохоронці перевіряють причетність працівників фінансових установ до злочинної діяльності.

В оселях фігурантів та в їхніх автівках правоохоронці провели шість обшуків. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони, «чорнові» записи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Фігурантам вже оголошено про підозру.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Рівненська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України