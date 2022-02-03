Трьом чоловікам повідомили про підозру за хуліганські дії у центрі столиці

Правоохоронці вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них. За хуліганські дії та грубе порушення громадського порядку фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що подія трапилась вчора на вулиці Володимирській у Шевченківському районі столиці. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.

Тимчасово виконувач обов’язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк повідомив, що у рамках досудового розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії:

«Під час огляду місця події ми вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них. За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру.

«За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув’язнення. Наразі досудове розслідування триває», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва