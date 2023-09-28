Трьом російським окупантам оголошено підозри за розстріл людей на Київщині (відео)

Впродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни.

За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 — убили, а їх тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів.

Окупанти втекли під натиском ЗСУ, а обгорілі рештки тіл їх жертв так і залишилися лежати на дорозі. Проте слідчим Нацполіції вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій та встановити їхніх вбивць — бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил рф.

Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим — старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Про складний шлях від встановлення осіб жертв та підозрюваних до повідомлення про підозру, який проробили поліцейські, дивіться у відео.

Національна поліція України