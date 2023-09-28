Трьом російським окупантам оголошено підозри за розстріл людей на Київщині (відео)

Published

Впродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни.

За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 — убили, а їх тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів.

Трьом російським військовим оголошено підозри за розстріл людей під час окупації Київщини

Окупанти втекли під натиском ЗСУ, а обгорілі рештки тіл їх жертв так і залишилися лежати на дорозі. Проте слідчим Нацполіції вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій та встановити їхніх вбивць — бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил рф.

Трьом російським військовим оголошено підозри за розстріл людей під час окупації Київщини

Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим — старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Про складний шлях від встановлення осіб жертв та підозрюваних до повідомлення про підозру, який проробили поліцейські, дивіться у відео.

Національна поліція України

Like

Tags:

You may also like...